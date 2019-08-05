МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Замгендиректора крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РИА Новости источник в "Аэрофлоте".

"Зингман действительно покинул компанию. Он являлся заместителем генерального директора с момента прихода новой управленческой команды в 2009 году", — сказал источник.

Источник добавил, что уход топ-менеджера после столь продолжительного периода работы в этой должности — нормальное явление.

"Аналогичные решения для себя ранее принимали Каллегари (Джорджио, замгендиректор — ред.), Курмашов (Шамиль, замгендиректор — ред.) и Сапрыкин (Дмитрий, замгендиректор — ред.), и кадровые перестановки не отражались на устойчивом развитии "Аэрофлота", — отметил он.