МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Замгендиректора крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Вадим Зингман покинул компанию, подтвердили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Ранее об уходе Зингмана РИА Новости сообщал источник в "Аэрофлоте".

"Вадим Зингман принял решение покинуть пост заместителя генерального директора по работе с клиентами со 2 августа", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в "Аэрофлоте" с уважением отнеслись к его решению уйти из компании.

"Он входил в управленческую команду "Аэрофлота" с 2009 года и оказал существенное влияние на развитие авиакомпании", — отметил собеседник.