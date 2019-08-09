МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток финской компании розничной торговли Stockmann в первом полугодии 2019 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 37,9 миллиона евро, говорится в отчетности компании.

Чистый убыток на акцию составил 0,56 евро против убытка в 0,35 евро годом ранее. Операционный убыток составил 11,2 миллиона евро против прибыли в 2,7 миллиона годом ранее. Выручка уменьшилась на 6,7% к уровню прошлого года, до 449,5 миллиона евро.

По итогам второго квартала чистый убыток составил 5,5 миллиона евро против прибыли в 8 миллионов евро годом ранее. Чистый убыток на акцию составил 0,1 евро против прибыли в 0,09 евро за апрель-июнь 2018 года. Операционная прибыль за три месяца сократилась почти в три раза в годовом выражении — до 10,2 миллиона евро.

Выручка опустилась на 13,3% в годовом выражении и оказалась на уровне в 242,3 миллиона евро. За три месяца выручка в Финляндии упала на 20,1% — до 84,7 миллиона евро, в остальных странах — на 8,9%, до 158,1 миллиона евро. Снижение выручки во втором квартале компания объясняет проведением кампании "сумасшедших" дней (распродаж).

Компания Stockmann, основанная в 1862 году, в настоящее время управляет более чем 500 магазинами в 18 странах, в том числе в Финляндии, странах Балтии.