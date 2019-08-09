МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российские железные дороги приостановили движение поездов по участку Ачинск 2 – Назарово для обеспечения безопасности перевозок пассажиров в Ачинском районе после взрыва снарядов, сообщили РИА Новости в пресс службе РЖД.

Новый пожар на военном складе под Ачинском произошел после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа. Девять человек пострадали при взрыве боеприпаса возле железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск в Красноярском крае, четверо из них госпитализированы, в свою очередь сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В целях обеспечения безопасности перевозок пассажиров в Ачинском районе приостановлено движение поездов по участку Ачинск 2 – Назарово. Поезда №67 сообщением Абакан – Москва и №114 сообщением Новосибирск – Абакан пойдут круговым маршрутом через станции Красноярск и Саянская. На движение других пассажирских поездов ситуация не влияет", — сообщили в пресс-службе РЖД.

Пресс-служба РЖД уточняет, что обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.

В понедельник, 5 августа, на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края начался пожар, повлекший взрывы снарядов. На тушение ушло около суток, один человек погиб, 13 пострадали. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери — как в многоквартирных домах, так и частной застройке.