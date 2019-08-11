САРАТОВ, 11 авг — ПРАЙМ. Генеральный директор "Саратовских авиалиний", которые являются оператором действующего аэропорта "Саратов Центральный", Игорь Натыкан назначен директором по производству АО "СарАэро-инвест" — оператора нового саратовского аэропортового комплекса "Гагарин", следует из информации на сайте воздушной гавани.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии 20 августа аэропорта "Гагарин" у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и закрытии с 21 августа старого аэропорта "Саратов Центральный". Все рейсы из старого в новый аэропорт запланировано перевести с 7.00 мск 20 августа. Первый технический рейс из нового аэропорта намечен на 18 августа.

"Натыкан Игорь Николаевич — директор по производству", — сообщается в разделе "Руководство" на сайте аэропорта "Гагарин".

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Саратовских авиалиний", гендиректор компании Натыкан совмещает свою прежнюю работу с новой работой в аэропорту "Гагарин".

Натыкан в "Саратовских авиалиниях" работает более 28 лет, ранее занимал должность директора аэропорта "Саратов Центральный", а 11 апреля прошлого года был назначен гендиректором авиакомпании.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля 2018 года, погиб 71 человек. С 31 мая прошлого года авиакомпания прекратила полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта и продолжила эксплуатировать аэропорт "Саратов Центральный". Тогда компания провела массовые сокращения, ее покинул 561 сотрудник, а 23 мая этого года она уведомила центр занятости о предстоящем сокращении 394 из 493 работников после прекращения полетов в "Саратове Центральном", который 19 сентября отметил бы 88 лет со дня создания.