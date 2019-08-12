МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Американский автоконцерн General Motors (GM) с 1 октября 2019 года назначает новым генеральным директором своего подразделения в России и СНГ Чиприана Сута, говорится в сообщении компании.

"Чиприан сменит действующего генерального директора GM Россия Эктора Вилларреала, назначенного президентом GM в Юго-Восточной Азии", — говорится в сообщении компании в понедельник.

Новый глава российского подразделения будет находиться в Москве и сосредоточится на расширении продуктовой линейки и повышении качества обслуживания владельцев роскошных автомобилей Cadillac и культовых автомобилей Chevrolet.

По словам президента и управляющего директора General Motors по стратегическим рынкам, альянсам и региональной дистрибуции Энди Данстана, Чиприан привнесет в бизнес GM в России и СНГ лидерство и солидные коммерческие знания благодаря своему опыту работы в различных областях автомобильной промышленности по всей Европе в массовых и премиальных сегментах.

Чиприан в 2006 году присоединился к GM Европа, сначала в качестве менеджера по корпоративным продажам в Румынии и Болгарии, затем в качестве менеджера по продажам и маркетингу европейского региона. В Opel/Vauxhall с 2010 по 2018 годы его деятельность была сосредоточена на бизнесе автомобильного парка в Европе, включая управление продажами и операционной деятельностью по всему региону.

Согласно информации на российском сайте GM, на рынке РФ компания представлена с 1992 года. С 2016 года компания сфокусирована на премиальном сегменте российского авторынка, и предлагает клиентам полный модельный ряд бренда Cadillac и американские модели Chevrolet, такие как Corvette, Camaro и Tahoe. Также важным направлением работы компании является гарантийное и послепродажное обслуживание моделей Opel и массовых моделей Chevrolet, продажа которых была завершена в конце 2015 года.