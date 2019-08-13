МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. АК "Алроса" провела международный аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в Нью-Йорке, суммарная выручка от реализации составила 7 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Просмотры алмазного сырья проходили в торговом представительстве Alrosa USA Inc. Компания реализовала 99 крупных алмазов ювелирного качества общим весом 1532 карата. Среди участников аукциона были компании из США, Бельгии, Индии, Израиля и ОАЭ.

"Завершился наш третий в этом году алмазный аукцион в США. Безусловно, непростая ситуация, сложившаяся на рынке сегодня, напрямую влияет на результаты продаж, и мы видим некоторое снижение спроса. Тем не менее, аукционы продолжают привлекать новых клиентов. В прошедшем аукционе приняли участие 80 фирм, из которых 25% составляли клиенты из США", — приводятся в сообщении слова директора Единой сбытовой организации "Алросы" Евгения Агуреева.

В 2019 году "Алроса" провела три аукциона в США, суммарно выручив на них около 30 миллионов долларов. Следующий аукцион по продаже алмазов специальных размеров пройдет в Нью-Йорке осенью этого года.