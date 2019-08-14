МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Роскачество рассказало об очевидных внешних признаках, по которым можно определить качество вина и избежать употребления испорченных алкогольных напитков.

"В первую очередь вино должно быть чистым и прозрачным по цвету. Даже насыщенные красные вина при взгляде на просвет должны быть прозрачными и "без посторонних включений", — говорится в сообщении.

Вино не стоит употреблять при наличии осадка и "хлопьев". Кроме того, российский ГОСТ не допускает никаких посторонних включений, в том числе и "винного камня" — кристалликов насыщенного красного цвета, которые являются естественными для хорошего вина и допускаются в Европе.

Молодое белое вино должно быть чистым, прозрачным, почти бесцветным, слегка золотистым, может обладать легким зеленоватым или лимонным оттенком. Если молодое белое сухое вино отливает янтарем, похоже по цвету на нерафинированное подсолнечное масло, это значит, что оно окислено и преждевременно состарилось, поэтому пить его нельзя. В проблемных винах может быть повышен уровень так называемых "летучих кислот", о чем говорят резкие "уксусные" оттенки в аромате.

Главный враг белого вина — кислород: его наличие выдадут тона моченого яблока, "оттенок" старого погреба, подгнившей листвы. Некачественно сделанное красное вино будет выдавать аромат вареной свеклы. Овощные "оттенки" вообще не свойственны здоровому вину и могут говорить о нарушениях гигиены на винодельне, указывается в сообщении.

Самая распространённая проблема — болезнь пробки. От наличия "корка" — запаха мокрого картона, который полностью перебивает аромат вина, — не застрахованы даже самые лучшие дорогие вина. "Его вызывает вещество трихлоранизол, которое поражает натуральную пробку, изготавливаемую из коры дуба особой породы, растущей в Испании и Португалии", — говорится в сообщении. Также отмечается, что жжение в горле при первом глотке — сигнал высокого уровня летучих кислот, избытка диоксида серы, которым защищают вино от окисления и проблем с микробиологией. Такой напиток тоже лучше не употреблять, говорят эксперты.