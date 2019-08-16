МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский кабмин в 2019 году выделит 620 миллионов рублей на реконструкцию аэропорта "Домодедово", следует из распоряжения правительства.

"Выделить в 2019 году Росавиации из резервного фонда правительства Российской Федерации в целях финансирования в 2019 году мероприятий по реконструкции аэропорта "Домодедово" бюджетные ассигнования в размере 620 миллионов рублей", — говорится в распоряжении.

Ранее Счетная палата РФ по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию аэропорта "Домодедово" заявила, что Росавиация не справилась в срок с проектом развития "Домодедово ". Согласно заключению Счетной палаты, модернизация привела к тому, что пропускная способность аэропорта упала.

Росавиация тогда заявила, что принимаются меры по завершению реконструкции и строительства объектов аэродромной инфраструктуры в "Домодедово". По предложению Росавиации Минтранс России обратился в правительство Российской Федерации с просьбой выделить средства из резервного фонда на финансирование объекта в 2019 году. Как сообщало ведомство, сроки завершения работ по контрактам — конец 2019 года.