МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Посольство РФ пытается выяснить местонахождение россиян-моряков судна "Мармалайта", захваченного ранее пиратами у побережья Камеруна, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в республике Александр Фомин.

Ранее сообщалось, что 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Захвачены, в том числе, трое российских моряков из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска, все относятся к командному составу — капитан, старший помощник и старший механик.

"Пока не удалось связаться с теми, кто захватил судно. Экипаж находится не на его борту, сейчас посольство вместе с камерунскими властями пытается выяснить местонахождение моряков", — сказал Фомин.