МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") объявила тендер на выбор провайдера для технического обслуживания компонентов воздушных судов Boeing 737-800, начальная (максимальная) стоимость контракта – 75 миллионов долларов, следует из материалов на портале госзакупок.

"Выбор провайдера по техническому обслуживанию компонентов для воздушных судов Boeing B737-800 и Boeing B737 8, включающих в себя ремонт, доступ к обменному фонду и аренду компонентов базового склада", — говорится в заявке.

Согласно документам, к этой закупке допускаются только участники, прошедшие предварительный квалификационный отбор, а именно – структуры Lufthansa, Turkish Airlines и KLM. Не прошла отбор британская AJ Walter Aviation. Итоги закупки планируется подвести осенью.

В парке авиакомпании — 30 самолетов Boeing 737-800, говорится на ее сайте.

Полеты авиалайнеров Boeing 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких из них разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйта. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing заявила, что занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.