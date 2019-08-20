МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.

Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что в Авиационном комплексе им. Илюшина запланированы "массовые увольнения" — якобы лишатся работы порядка тысячи человек, включая тех, кто занят в производстве.

"На ПАО "Ил" идет оптимизация организационной структуры и настройка профессиональной команды предприятия в рамках общекорпоративных процедур. В результате этого сокращается количество уровней управления. Оптимизация затрагивает только административно-управленческий и вспомогательный персонал", — сказали в пресс-службе корпорации.

Там уточнили, что сохранение инженерных кадров и конструкторских компетенций остается приоритетом предприятия. "Главные конструкторы по типам воздушных судов и инженерные команды по всем ключевым программам продолжают работу. Предприятие выполняет действующие контракты, ведет разработку существующих и перспективных образцов авиационной техники марки "Ил", — отметили в ОАК.

Авиационный комплекс им Ильюшина — головная компания дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК". Выполняет полный комплекс работ, связанных с разработкой, модернизацией, испытаниями, подготовкой и сопровождением производства, а также производством образцов авиационной техники, поддержанием летной годности ранее произведенных воздушных судов марки "Ил".