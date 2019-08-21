МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер Amazon сообщил в среду об открытии своего крупнейшего в мире "кампуса" (филиала), который расположен на юге Индии, сообщает агентство Рейтер.

"В среду Amazon открыла свой самый большой в мире кампус в южном индийском городе Хайдарабаде", — говорится в сообщении.

Представители компании сообщили, что в новом кампусе стоимостью "сотни миллионов долларов" будет работать более 15 тысяч человек, что составляет треть от сотрудников компании на территории Индии.

"Инвестиции в создание офиса такого размера указывают на то, что мы будем продолжать расти", — также заявил агентству представитель Amazon в Индии Амит Агарвал (Amit Agarwal)

Отмечается, что Индия считается последним крупнорастущим рынком для компании, но, тем не менее, Amazon сталкивается с усилением конкуренции со стороны местных компаний.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на 30 июня 2018 года штат компании составил 575,7 тысячи человек.