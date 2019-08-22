МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Власти Индонезии подталкивают свои авиакомпании к прекращению закупок самолетов Airbus в ответ на кампанию ЕС против биотоплива на основе пальмового масла, есть вероятность замены лайнеров на продукцию Boeing, передает агентство Блумберг.

Ранее со ссылкой на газету New Straits Times сообщалось, что Малайзия готова покупать истребители у Китая, если Евросоюз продолжит свою кампанию против биотоплива на основе пальмового масла.

Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита просил авиакомпании страны рассмотреть вопрос о замене лайнеров компании Airbus на самолеты Boeing. В частности, он обговорил этот вопрос с основателем авиакомпании Lion Air Русди Кираной.

"Я связался с Русди, и он сказал, что авиакомпания сделает все, что решит правительство", — заявил глава минторга.

Как отмечает агентство, в прошлом году авиакомпания сделала заказ на восемь лайнеров Airbus A330neo на сумму 2,4 миллиарда долларов. До этого, в 2013 году, Lion Air заказала 234 самолета компании стоимостью 24 миллиарда долларов.

Евросоюз намерен постепенно отказаться от биотоплива первого поколения, в основе которого лежат пригодные для употребления в пищу продукты, так как его производство способствует вырубке лесов. В частности, предлагается прекратить использование биотоплива на основе пальмового масла.