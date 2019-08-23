МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании HP Inc за девять месяцев 2018-2019 финансового года, которые завершились 31 июля, составила 2,764 миллиарда долларов, что на 29% ниже показателя годичной давности, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на акцию разводненная прибыль в отчетном периоде составила 1,8 доллара против 2,36 доллара за аналогичный период прошлого финансового года. Выручка компании по итогам девяти месяцев выросла на 0,5%, до 43,349 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за третий квартал текущего финансового года увеличилась на 34% в годовом выражении, до 1,179 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,78 доллара против прибыли в 0,54 доллара в мае-июле прошлого года. Выручка компании по итогам третьего квартала выросла на 0,1% и достигла 14,6 миллиарда долларов.

В четвертом квартале текущего финансового года компания прогнозирует чистую прибыль в пересчете на акцию в диапазоне 0,51-0,55 доллара, а по итогам года — 2,31-2,35 доллара.

HP Inc. — американская IT-компания, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о намерении разделиться на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.