МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила продажу лизинговой компании "Трансфин-М" структуре экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера, сообщил РИА Новости источник, знакомый с условиями сделки.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ранее сообщала, что отказала и отложила рассмотрение ходатайства структуре бывшего главы ФГК и тогда действующего советника гендиректора РЖД Тайчера — "ТФМ-Гарант" — в покупке лизинговой компании "Трансфин-М" (ТФМ). Регулятор поставил условие: полное устранение аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности. После этого Тайчер покинул пост советника генерального директора РЖД на общественных началах.

"ФАС одобрила", — сказал источник, отвечая на вопрос, получено ли одобрение на ходатайство, поданное в антимонопольную службу.