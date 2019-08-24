ПЕКИН, 24 авг — ПРАЙМ. Тропический шторм "Байлу", обрушившийся в субботу на южные районы Тайваня, нарушил воздушное, наземное и водное транспортное сообщение на острове, в различных аэропортах отменены в общей сложности 350 рейсов, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на министерство транспорта и коммуникаций Тайваня.

Согласно обнародованным данным, отменено также движение паромов, которые являются важной транспортной артерий для связи Тайваня с близлежащими островами и материковым Китаем.

Министерство транспорта распорядилось закрыть ряд участков на нескольких междугородних шоссе в рамках мер предосторожности в связи с возможными обвалами горных пород и сходом селей. Меры будут действовать до воскресенья, в случае необходимости их продлят или расширят.

Сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало.