МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России накануне вступления в силу второго пакета антироссийских санкций по делу Скрипалей обратился к производителям автомобилей с просьбой оценить возможные риски прекращения поставок в страну запчастей и оборудования иностранного производства, пишет "Коммерсант". Второй, более жесткий пакет антироссийских санкций США за Солсбери вступил в силу

Как стало известно изданию, такой запрос от Минпромторга получили и российские производители, и иностранные автоконцерны, которые создали на территории РФ производственные мощности.

Оценку своих возможных рисков автоконцерны должны предоставить ведомству в срок до 30 августа.

Речь идет о потерях от возможных ограничений на поставки в Российскую Федерацию окомпонентов, комплектующих, оборудования, а также сервисного обслуживания в отрасли автомобилестроения.

Источники издания рассказали, что ранее таких писем автоконцерны не получали.

В Минпромторге не стали комментировать данную информацию.