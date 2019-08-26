МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России накануне вступления в силу второго пакета антироссийских санкций по делу Скрипалей обратился к производителям автомобилей с просьбой оценить возможные риски прекращения поставок в страну запчастей и оборудования иностранного производства, пишет "Коммерсант".
Как стало известно изданию, такой запрос от Минпромторга получили и российские производители, и иностранные автоконцерны, которые создали на территории РФ производственные мощности.
Оценку своих возможных рисков автоконцерны должны предоставить ведомству в срок до 30 августа.
Речь идет о потерях от возможных ограничений на поставки в Российскую Федерацию окомпонентов, комплектующих, оборудования, а также сервисного обслуживания в отрасли автомобилестроения.
Источники издания рассказали, что ранее таких писем автоконцерны не получали.
В Минпромторге не стали комментировать данную информацию.
https://1prime.ru/business/20190826/830267508.html