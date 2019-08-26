МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в первом полугодии 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,934 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка группы увеличилась на 16,2% в годовом выражении, до 55,9 миллиарда рублей, валовая прибыль выросла на 13,2% и составила 17,6 миллиарда рублей.