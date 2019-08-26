МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. S7 Group объединит авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", сообщила РИА Новости представитель компании.

"Да", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, может ли она подтвердить объединение компаний.

Газета "Ведомости" в понедельник сообщила, что слияние компаний произойдет не в форме объединения юридических лиц, а путем перевода парка: все самолеты "Глобуса" будут переведены в сертификат эксплуатанта "Сибири", также в "Сибирь" перейдут сотрудники. Как ожидается, к середине декабря процесс слияния будет полностью завершен.

Газета отмечает, что "Сибирь" эксплуатирует 61 среднемагистральный Airbus 319/320/321 и 17 региональных Embraer Е-170. У "Глобуса" 23 среднемагистральных Boeing 737.