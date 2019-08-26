МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо", включающая крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо", в первом полугодии увеличила EBITDA по МСФО на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,008 миллиарда рублей, следует из ее неаудированных консолидированных финансовых итогов.

"Общий бэк-офис, объединенные ИТ-системы, логистика, закупки позволяют группе "М.Видео" и "Эльдорадо" оптимизировать расходы и получать дополнительные синергии, демонстрируя один из самых высоких в мире в своем сегменте показателей рентабельности по EBITDA на уровне 6,2%", — приводятся в сообщении группы слова ее президента Александра Тынкована.

Выручка группы в первом полугодии выросла на 7,9% — до 161,475 миллиарда рублей. Чистая прибыль до вычета финансовых расходов и корректировок увеличилась на 7,9% и составила 5,462 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль (за вычетом разовых неденежных списаний и начисления дополнительной амортизации при переоценке активов) составила 2,931 миллиарда.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в России ритейлер бытовой техники и электроники. Компания управляет сетями "М.Видео" и "Эльдорадо", на конец июня группа объединяла 977 магазинов в России. Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева владеет 38,2% акций ритейлера. В августе 2018 года "М.Видео-Эльдорадо" приобрела российские магазины Media Markt у немецкой MediaMarktSaturn, последняя в рамках сделки получила 15% акций ПАО "М.Видео".