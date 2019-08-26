МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль лизинговой компании "Трансфин-М" по МСФО в первом полугодии текущего года выросла в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,721 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Чистый процентный доход снизился на 12,8% — до 2,145 миллиарда рублей. Доход от операционной аренды вырос в 2,7 раза и составил 6,076 миллиарда рублей. Прочие доходы увеличились в 6,7 раза, до 5,463 миллиарда рублей. Прибыль до расходов по налогу на прибыль выросла почти в 6 раз и составила 10,286 миллиарда рублей.

Капитал компании на 30 июня 2019 года с конца прошлого года вырос на 37,7%, до 32,76 миллиарда рублей, при этом обязательства снизились на 24,3% — до 92,38 миллиарда рублей.

"Трансфин-М" — одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Учреждена в 2005 году НПФ "Благосостояние", одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов.