МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Polymetal International plc по МСФО за первое полугодие 2019 года снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 153 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

"Чистая прибыль составила 153 миллиона долларов против 175 миллионов долларов в первом полугодии 2018 года, в основном за счет курсовых разниц по межфирменным кредитам, деноминированным в долларах между организациями с различными функциональными валютами. Базовая чистая прибыль увеличилась на 2% до 188 миллионов долларов (первое полугодие 2018 года: 155 миллионов долларов) на фоне более высокой операционной прибыли", — говорится в сообщении.

Выручка увеличилась на 20% в годовом выражении, до 946 миллионов долларов. Скорректированный показатель EBITDA за период составил 403 миллиона долларов, увеличившись на 34%.