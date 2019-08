МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний ритейлера "О`Кей" по МСФО в первом полугодии составила 632 миллиона рублей против убытка в 897 миллионов рублей годом ранее, говорится в сообщении компании.

Выручка группы за первое полугодие увеличилась на 2,2% в годовом выражении и достигла 78,883 миллиарда рублей. "Рост выручки был в основном связан с продолжающимся развитием бизнеса дискаунтеров "ДА!" и увеличением инфляции на полке", — уточняется в сообщении. Общая органическая выручка группы, скорректированная на эффект от продажи бизнеса супермаркетов, увеличилась на 3,4% в годовом выражении, до 79,883 миллиарда рублей.

Валовая прибыль за первое полугодие составила 18,836 миллиарда рублей, что на 1,9% выше показателя предыдущего года. Валовая маржа за год не изменилась и осталась на уровне 23,6%.

EBITDA группы возросла на 3,9%, до 6,341 миллиарда рублей, при этом рентабельность по EBITDA выросла на 13 базисных пунктов в годовом выражении до 7,9%. По данным на конец первого полугодия 2019 года, чистый долг группы составил 29,7 миллиарда рублей по сравнению с 32 миллиардами рублей на конец первого полугодия 2018 года.

"Мы пересматриваем прогноз относительно роста чистой органической выручки гипермаркетов группы в сторону увеличения и ожидаем умеренного роста по итогам 2019 года. В 2019 году мы ожидаем двузначного роста LFL-показателей в сегменте дискаунтеров и планируем открыть 20 новых магазинов",- приводится прогноз в сообщении ритейлера.

Группа "О`Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. "О`Кей" — крупная российская розничная сеть, компании принадлежит 162 магазина в крупнейших городах России. Основными бенефициарами "О`Кей" являются Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 50,95% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.