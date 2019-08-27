МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Высочайшего" (GV Gold) по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,952 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Операционная прибыль за период снизилась на 42%, до 1,465 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 16,8%, до 2,736 миллиарда рублей. Выручка компании составила 8,524 миллиарда рублей, что на 1,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Краткосрочные обязательства на 30 июня 2019 года составили 7,795 миллиарда рублей, уменьшившись на 14,3% с конца 2018 года. Долгосрочные обязательства на 30 июня 2019 года составили 15,931 миллиарда рублей, уменьшившись на 7,2% с конца 2018 года.

"Высочайший" входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний России. Ключевые предприятия и проекты расположены в Иркутской области и Якутии. В активе компании три производственные бизнес-единицы, включая шесть золотоизвлекательных фабрик и широкий портфель, более 20 добычных и разведочных лицензий. В 2018 году "Высочайший" увеличил производство золота на 36% — до 304 тысяч унций.