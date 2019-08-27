МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Одна из крупнейших американских сетей пиццерий Papa John's сообщила о назначении Роба Линча (Rob Lynch) президентом и главным исполнительным директором, говорится в релизе компании.

"Сегодня Papa John's объявила о назначении Роба Линча президентом и главным исполнительным директором, немедленно вступившем в должность", — отмечается в сообщении.

Роб Линч ранее был президентом американской сети ресторанов быстрого питания Arby`s. Председатель совета директоров Papa John's Джефф Смит (Jeff Smith) отметил, что Роб Линч назначен на пост исполнительного директора благодаря его организаторским и лидерским качествам, которые ранее способствовали росту прибыли Arby`s.

Ранее исполнительным директором Papa John's был Стив Рич (Steve Ritchie). Председатель совета директоров также поблагодарил его за вклад в развитие компании на протяжении более 20 лет.

Papa John's была основана Джоном Шнаттером в 1984 году. Основатель покинул пост председателя совета директоров в июле 2018 года на фоне скандала, связанного с допущенными им в ходе телефонной конференции расистскими высказываниями. Согласно финансовой отчетности, по итогам первого полугодия 2019 года чистая прибыль компании уменьшилась на 76,9%, до 6,623 миллиона долларов, выручка снизилась на 9,3%, до 798,028 миллиона долларов.