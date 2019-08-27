МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Пилотный проект по маркировке минеральных и питьевых вод, разработанный Минпромторгом РФ, может стартовать с 1 октября 2019 года и продлиться до 30 сентября 2020 года, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

Как отмечается в документе, эксперимент проводится для апробации полноты и достаточности механизмов маркировки минеральных и питьевых вод, для обеспечения противодействия незаконному производству, ввозу и обороту вод, организации эффективного взаимодействия органов власти, а также для повышения собираемости налоговых и таможенных платежей.

Осуществлять функции оператора эксперимента будет "Оператор-ЦРПТ". Обеспечивать проведение эксперимента будут Минпромторг, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Роспотребнадзор и другие.

Для снижения доли нелегальной продукции в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров к 2024 году. С 1 марта этого года началась обязательная маркировка сигарет и папирос, с 1 июля — обуви. В декабре начнется маркировка духов, фотоаппаратов, автомобильных шин, а также некоторых товаров легкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье. По специальным двухмерным кодам на упаковках товаров любой покупатель сможет при помощи своего телефона проверить легальность продукции.