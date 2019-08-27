Менеджмент "О'Кей" будет рекомендовать выплатить дивиденды в размере 5,6 цента на акцию
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Менеджмент группы компаний "О'Кей" будет рекомендовать выплатить дивиденды в размере 5,6 цента на акцию, сообщил в ходе телефонной конференции генеральный директор группы Армин Бургер.
"В связи с позитивным развитием нашего бизнеса, мы будем рекомендовать нашему совету директоров выплатить дивиденды в размере примерно 5,6 центов за акцию, что равно 1 миллиард рублей совокупно", — сказал он.
Чистая прибыль группы компаний ритейлера "О'Кей" по МСФО в первом полугодии составила 632 миллиона рублей против убытка в 897 миллионов рублей годом ранее.
https://1prime.ru/business/20190827/830273517.html