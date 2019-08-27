МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Менеджмент группы компаний "О'Кей" будет рекомендовать выплатить дивиденды в размере 5,6 цента на акцию, сообщил в ходе телефонной конференции генеральный директор группы Армин Бургер.

"В связи с позитивным развитием нашего бизнеса, мы будем рекомендовать нашему совету директоров выплатить дивиденды в размере примерно 5,6 центов за акцию, что равно 1 миллиард рублей совокупно", — сказал он.

Чистая прибыль группы компаний ритейлера "О'Кей" по МСФО в первом полугодии составила 632 миллиона рублей против убытка в 897 миллионов рублей годом ранее.