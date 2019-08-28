МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Сервис "Яндекс.Навигатор" к началу учебного года начнет оповещать водителей о приближении к школам, чтобы они могли заранее понять, что на этом участке дороги нужно быть внимательнее; позднее эта функция появится и в других сервисах интернет-компании, говорится в сообщении "Яндекса".

В нем отмечается, что оповещения появятся в ближайшем обновлении "Яндекс.Навигатора". "В приложении появятся знаки "Осторожно, дети" и голосовые предупреждения на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам около школ. Водитель услышит фразу "Будьте внимательны, рядом школа", если его скорость отличается от разрешенной в большую сторону", — говорится в сообщении.

В ближайшее время такая функция появится в других сервисах с навигацией "Яндекса": их увидят водители "Такси", каршеринга "Драйв" и те, кто ездят со встроенным в автомобиль бортовым компьютером "Яндекс.Авто".

Кроме того, сами пользователи с помощью "Народной карты", редактора карт "Яндекса", смогут обозначить участок с нерегулируемым пешеходным переходом около школы, если его не оказалось в "Яндекс.Навигаторе", отмечается в сообщении.