МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в первом полугодии 2019 года снизила показатель EBITDA по МСФО на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,144 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистый убыток составил 4,5 миллиарда рублей с отрицательной рентабельностью на уровне 2,2% против чистой прибыли 5,2 миллиарда рублей и рентабельности 2,7% в первом полугодии 2018 года. Чистый долг компании на 30 июня 2019 года составил 99,3 миллиарда рублей против 93,3 миллиарда рублей в конце 2018 года.

Выручка "Ленты" за первое полугодие выросла на 3,1%, до 199,2 миллиарда рублей.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в РФ, основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. На конец июня компания управляла 377 магазинами в России: 246 гипермаркетами и 131 супермаркетом. В конце апреля "Севергрупп" Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке акций "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и Европейского банка реконструкции и развития (7,47%), получив 41,9% в компании.

Сумма сделки составила 729 миллионов долларов. После закрытия сделки "Севергрупп" объявила оферту миноритариям "Ленты" о покупке у них бумаг ритейлера по 18 долларов за акцию (3,6 доллара за GDR). По итогам оферты "Севергрупп" увеличила свою долю в акционерном капитале "Ленты" до 77,99%. Еще 0,93% приходится на квазиказначейские акции, free float по оценке компании составляет 21,04%.