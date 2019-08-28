МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов в результате незаконной предпринимательской деятельности получил прибыль в размере 32 миллиардов рублей, заявил следователь по делу в Мосгорсуде.

"Возбуждено новое уголовное дело, Абызов незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, в результате на счетах подконтрольной ему компании было перечислено 32 миллиарда рублей", — сказал следователь в Мосгорсуде, который рассматривает жалобу на арест имущества экс-министра.

Адвокат Руслан Кожура пояснил РИА Новости, что официальное обвинение Абызову еще не предъявлено.

Новое уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности возбуждено в отношении Абызова, оно соединено в одно производство с делом о мошенничестве, сообщил во вторник РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.

В понедельник следователь по делу Абызова заявил, что в ходе расследования было арестовано имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 миллиардов рублей.

По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области — "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" — и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.