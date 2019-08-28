ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг — ПРАЙМ. Компания "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") и "Яндекс.Такси" подписали соглашение о создании городской системы аэромобильности, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

От "ВР-Технологий" соглашение подписал гендиректор Александр Охонько, от "Яндекс.Такси" — директор по стратегическим партнерствам Алексей Федотов.

Как пояснил журналистам гендиректор "ВР-Технологий", соглашение предусматривает совместную разработку целой экосистемы, которая включает в себя беспилотники и пилотируемые аппараты, систему управления воздушным движением и прочее.

"В следующем году начнутся тестовые полеты в пригород и в зону МКАД, и если безопасность и рентабельность подтвердится, то будем планировать полеты из городской черты в зону аэропортов", — сказал он.

По словам Федотова, регулярные вертолетные рейсы могут быть запущены в Москве, как это уже произошло во многих мегаполисах за рубежом.

Городской вертолетный транспорт перестает быть экзотикой, он уже развит во многих мегаполисах, например в Нью-Йорке, Торонто, Сиднее, Рио-де-Жанейро, отметил Федотов.

"Для нас этот проект — способ показать возможности "умных" алгоритмов "Яндекс.Такси", которые помогают человеку эффективно распоряжаться своим временем, а запуск регулярных вертолетных рейсов позволит значимо снизить стоимость полета для каждого пользователя", — сказал он после подписания соглашения.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" РИА Новости уточнили, что в перспективе в приложении на смартфонах появятся вертолетные рейсы, в том числе как дополнительная опция — на определенных отрезках пути можно будет вместо автомобиля воспользоваться вертолетом, совершающим регулярные рейсы.