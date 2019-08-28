ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 28 авг — ПРАЙМ. Корпорация "Иркут" рассчитывает подписать контракт на поставку 35 самолетов МС-21 "Аэрофлоту" до первого квартала будущего года, сообщил на пресс-конференции в рамках МАКС-2019 глава компании Равиль Хакимов.

"С "Аэрофлотом" мы ведем постоянный диалог, позавчера встречались с генеральным директором Виталием Геннадьевичем Савельевым. Соглашение достигнуто. Сроки подписания контракта — думаю, до первого квартала 2020 года мы такое соглашение подпишем", — сказал Хакимов.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот".

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.