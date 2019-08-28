МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российское законодательство позволяет импортным товарам с наименованием organic и имеющим сертификаты, полученные в других странах, обращаться в России без новой сертификации, и опасения по поводу их исчезновения из магазинов являются беспочвенными, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

"Российское законодательство более либерально, так как позволяет импортным товарам, содержащим наименование organic на английском языке и имеющим сертификаты, полученные в других странах, обращаться на территории РФ без прохождения сертификации в России", — сказал зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

Просто такая продукция не будет в РФ официально считаться органической, заявил исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.

Как написала в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо исполнительного директора ассоциации "Русбренд" Алексея Поповичева главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, вступление в силу с 1 января 2020 года закона "Об органической продукции" может привести к исчезновению из магазинов импортных органических товаров, так как у них не будет соответствующих российских сертификатов, что, в свою очередь, грозит поставщикам и сетям "миллиардными убытками".

"Мы не разделяем опасений коллег. Закон об органической продукции был опубликован в августе 2018 года, а требования к органической продукции были сформулированы еще в 2016 году. За это время участники рынка могли подготовиться и получить российские сертификаты", — считает Леонов.

В свою очередь, представитель Роскачества напомнил, что на данный момент производители могут наносить любые термины на упаковку своей продукции и позиционировать ее как экологически чистую, био, органическую, фермерскую, но эти определения сами по себе ничего не несут и являются лишь маркетинговой уловкой.

"Тем самым, потребители вводятся в заблуждение, а добросовестные производители, которые уже сейчас производят действительно органическую продукцию, попадают в условия недобросовестной конкуренции", — считают в организации.

В Роскачестве отметили, что на рынке до сих пор обращаются товары с надписями "Органический" и производными от них без какой-либо сертификации и подтверждения этого факта. Раньше эта сфера в РФ была отрегулирована стандартами, применение которых носило добровольный характер, но принятие закона сделало применение стандартов обязательным для производителей, маркирующих свою продукцию единым знаком или словом "Органическая", уверены в организации. Роскачество солидарно с мнением "Руспродсоюза" о том, что импортные товары с английским наименованием organic c иностранными сертификатами пока могут обращаться в РФ без процедуры сертификации.