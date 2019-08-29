МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в июле 2019 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10,6% — до 108,3 тысячи штук на фоне снижения спроса на ключевых рынках, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Как отмечает организация, снижение показателя произошло уже четырнадцатый месяц подряд. При этом производство автомобилей для внутреннего рынка в минувшем месяце выросло на 10,2%, до 21,4 тысячи штук, а машин, направляемых на экспорт — снизилось на 14,6%, до 86,9 тысячи. На экспорт в июле пришлось 80,2% произведенных в Великобритании автомобилей.

"Еще один месяц снижения производства автомобилей в Великобритании вызывает серьезную обеспокоенность. Сектор в подавляющем большинстве зависит от экспорта, а мы видим серьезные трудности на мировом рынке — обострение торговой напряженности, ослабление спроса и значительные технологические изменения", — приводятся в релизе слова главы SMMT Майка Хоуза (Mike Hawes).

Он добавил, что в текущих условиях очень важно поддерживать конкурентоспособность Великобритании на мировом рынке, и "поэтому нам нужна сделка по Brexit".

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.