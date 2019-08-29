МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Росстат рассчитывает, что мобильное приложение статведомства в скором времени появится в Google Play и App Store, ведет технический диалог с представителями ОС Android и iOS, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росстата. Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store

Ранее Счетная палата РФ сообщила, что Росстат оплатил контракт почти на 65 миллионов рублей, в рамках которого, в том числе, предполагалась разработка и выпуск приложений для App Store и Google Play. Однако аудиторы контрольного ведомства не смогли обнаружить данного приложения.

"В настоящее время Росстат ведет технический диалог с представителями ОС Android и iOS. Мы рассчитываем, что в скором времени уже разработанное мобильное приложение, позволяющее получить оперативный доступ к показателям, рассчитываемым службой, будет соответствовать всем требованиям Google и Apple и появится в Google Play и App Store", — отметили в Росстате.

Пресс-служба ведомства обратила внимание на то, что контракт на совершенствование информационно-вычислительной системы Росстата в части распространения результатов был заключен при прежнем руководстве службы.

По данным аудиторов, статистическое ведомство в 2017 году заключило контракт с ЗАО "Ланит" на 64,567 миллиона рублей. В рамках данного контракта должен был быть обновлен дизайн сайта Росстата, внедрена единая система управления контентом и создание мобильного приложения сайта для платформ iOS и Android, следует из отчета СП РФ.