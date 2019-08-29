МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило рейтинг АФК "Система" до "BB-" с "B+", говорится в сообщении агентства.

Рейтингу присвоен стабильный прогноз. У предыдущего рейтинга прогноз был позитивный.\

"АФК "Система" завершила продажу оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест", и мы ожидаем, что компания использует денежные средства для погашения задолженности", — пишет агентство. Ранее в августе группа "Эталон" приобрела 49% акций АО "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система" за 14,6 миллиарда рублей. Таким образом, как пишет агентство, чистый долг АФК "Система" снизился до уровня ниже 200 миллиардов рублей, а соотношение размера кредита к стоимости залогового имущества (LTV) — примерно до 40%.

"Прогноз по рейтингу стабильный, так как мы считаем, что коэффициент LTV компании будет стабильно сохраняться ниже 45%, и компания будет продолжать активно рефинансировать предстоящие к погашению долговые обязательства", — говорится в сообщении.

Агентство считает, что повышение рейтинга — это вопрос отдаленной перспективы, но оно может произойти в случае улучшением ликвидности активов в портфеле АФК "Система". "Мы также можем повысить рейтинг, если АФК "Система" достигнет и стабильно сохранит коэффициент LTV значительно ниже 30%", — отмечает S&P.

Агентство также может рассмотреть негативное рейтинговое действие в отношении компании, если профиль финансового риска АФК "Система" ухудшится, при этом коэффициент LTV достигнет 45% или выше, а руководство при этом не предпримет решительных действий по снижению коэффициента LTV.