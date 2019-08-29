МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мостотреста" по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла в 4,2 раза в годовом выражении и составила 2,626 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка снизилась на 33,8%, до 57,19 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 46,115 миллиарда рублей, снизившись на 39,8%.

ПАО "Мостотрест" — одна из крупнейших российских компаний, занимающихся инфраструктурным строительством, выполняла работы по строительству моста через Керченский пролив. Ротенберг через "ТФК-Финанс" контролирует 94,2% компании, остальные акции в свободном обращении.