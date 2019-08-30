КИЕВ, 30 авг — ПРАЙМ. Украинское государственное предприятие "Антонов" не принимает участия в создании нового самолета российским конструкторским бюро "Ильюшин" и требует не использовать в названии нового воздушного судна марку "Ан", говорится в сообщении пресс-службы госпредприятия.

В госпредприятии сообщили, что, по данным российских СМИ, КБ "Ильюшин" ведет разработку глубоко модернизированного супертяжелого военно-транспортного самолета на базе Ан-124-100 "Руслан", которому планируется дать обозначение Ан-124-100М.

"ГП "Антонов" не принимает участия в создании нового самолета КБ "Ильюшин", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что специалисты госпредприятия "Антонов" не отрицают технической возможности глубокой модернизации транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан".

"Однако подбор и установка нового современного оборудования силами КБ "Ильюшин" приведет к значительному изменению летно-технических характеристик самолета по сравнению с базовой моделью. Таким образом, в истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат. Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки "Ан", поскольку ГП "АНТОНОВ" не участвует в его разработке и не будет нести ответственность за его безопасность",- добавили в пресс-службе.

В госпредприятии напомнили, что в период с 2004 по 2007 годы "Антонов" разработал и сертифицировал три модификации "Руслана", одна из которых уже получила обозначение Ан-124-100М. Две другие — Ан-124-100-150 и Ан-124-100М-150 — отличаются увеличенной до 150 тонн полезной нагрузкой, возможностью перевозить моногрузы весом до 120 тонн.