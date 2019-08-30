МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. "Аэрофлот" и Boeing заключили контракт на модификацию 18 пассажирских салонов самолетов модели 777-300ER, принадлежащих крупнейшей российской авиакомпании, говорится в сообщении Boeing.
"Сегодня Boeing и "Аэрофлот" объявили о контракте на модификацию 18 пассажирских салонов в самолетах российского флагманского авиаперевозчика", — говорится в релизе компании.
Согласно контракту, Boeing выполнит инженерные работы и предоставит все необходимые материалы.
https://1prime.ru/business/20190830/830286027.html