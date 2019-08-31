МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил газовую компанию "Новатэк" с 25-летием, отметив большой труд коллектива, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"За этой знаменательной датой – большой, созидательный труд вашего коллектива – геологов, инженеров, буровиков, представителей многих других специальностей, каждый из которых понимает значимость стоящих перед ним задач, работает, как говорится, "на совесть", — говорится в тексте телеграммы.

Глава государства отметил важность динамичного развития компании, расширения географии ее деятельности. Он подчеркнул, что "Новатэк" осваивает новые месторождения, внедряет инновационные технологии, воплощает в жизнь крупные международные проекты, а также уделяет особое внимание охране окружающей среды и бережному использованию природных ресурсов.

"И конечно, отрадно, что компания инвестирует серьёзные средства в совершенствование социальной инфраструктуры регионов, в реализацию востребованных образовательных, просветительских, спортивных программ", — отметил президент.

Путин пожелал коллективу компании успехов и всего наилучшего.