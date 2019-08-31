ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 авг — ПРАЙМ. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в субботу самолет авиакомпании "Сибирь", совершавший рейс Владивосток – Южно-Сахалинск, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. На борту находились 143 пассажира и шесть членов экипажа. За медицинской помощью никто из них не обратился.

"По факту аварийной посадки пассажирского самолета проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в пресс-релизе.

По предварительной информации ведомства, причиной аварийной посадки явились технические неисправности навигационного оборудования.

"В настоящее время проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося", — отмечается в сообщении.