МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Туман в Москве в ближайшие дни может снова спровоцировать задержку авиарейсов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее в субботу сообщалось, что сто двадцать один рейс задержан, девять отменены в московских аэропортах из-за тумана.

"Уже все рассеялось. Но ситуация благоприятная для повторения. С наступлением конца августа и начала сентября в ночные и предутренние часы — с 3 до 6 утра — очаги тумана будут сохраняться. Видимость менее одного километра. Так что рейсы могут отменить снова", — сказал Тишковец.