МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Движение поездов столичного метрополитена остановлено на участке Серпуховско-Тимирязевской линии из-за падения пассажира, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Нагорной" до "Пражской" из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", — говорится в сообщении.