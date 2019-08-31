Остановлено движение на участке "серой" ветки метро Москвы из-за инцидента с пассажиром
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Движение поездов столичного метрополитена остановлено на участке Серпуховско-Тимирязевской линии из-за падения пассажира, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Нагорной" до "Пражской" из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/business/20190831/830286889.html