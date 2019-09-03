МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Доля сборов российских фильмов в прокате в России и странах СНГ в период с мая по август еткущего года снизилась до четырехлетнего минимума — до 3,2%. Об этом во вторник пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные "Бюллетеня кинопрокатчика".

Отечественные киноленты за "сезон блокбастеров" (1 мая — 25 августа 2019 года) собрали в кинотеатрах России и СНГ 551,7 млн рублей, что в 2,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

При этом посещаемость уменьшилась также почти в три раза. Если год назад это было 7,3 млн зрителей, то в текущем году это всего 2,5 млн человек.

Такие показатели российских фильмов были получены на фоне рекордных общих сборов летом текущего года: это 19 млрд рублей за 77,3 млн проданных билетов.

Доля российских фильмов в общих сборах составила 3,2%, в прошлом году это было 11,5%. Если смотреть статистику по числу зрителей, то это 1,8% (12,7% в 2018 году).

Эти показатели — рекордно низкие за последние четыре года, заявил в свою очередь заместитель главного редактора "Бюллетеня кинопрокатчика" Александр Нечаев. А лето, по его словам, является традиционно неудачным для российских фильмов сезоном.

Самыми популярными у зрителей стали фильмы "Король лев" и "Мстители: Финал".