ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Туристы из Китая чаще всего оформляли возврат налога по системе tax free в России в 2019 году, а наиболее востребованными товарами была одежда, аксессуары и черная икра, заявил руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин на полях Восточного экономического форума.

"Общая стоимость товаров в оформленных в 2019 году 32 тысячах чеков превысила 1,8 миллиарда рублей. Чаще всего возврат денежных средств оформляли туристы из Китая — 70%. Наиболее востребованы предметы одежды, обувь, кожгалантерея, косметика, наручные часы, ювелирные украшения, икра осетровых рыб и сотовые телефоны", — сказал он.

С начала проекта по запуску системы tax free (с 17 апреля 2018 года) таможенными органами оформлено более 74 тысяч чеков tax free, в том числе в 2018 году более 42 тысяч, в 2019 году — более 32 тысяч.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них.

В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля прошлого года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов. Сообщалось также, что Минфин России разработал поправки в Налоговый кодекс, позволяющие запустить систему tax free в электронном виде.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.