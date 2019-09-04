МОСКВА, 4 сен — Dow Jones. До сих пор попытки Tesla перевернуть автомобильную индустрию беспокоили прежде всего немецких производителей люксовых автомобилей, а не Детройт. Однако теперь эта ситуация начинает меняться.

Илон Маск пообещал позднее в этом году представить полностью электрический грузовик-пикап. В характерной для него атмосфере ажиотажа предприниматель уже обнародовал некоторые детали. В их числе – неожиданно низкая стартовая цена (менее 50 000 долларов), пробег от одного заряда в 400-500 миль для некоторых (предположительно, наиболее дорогих) версий и розетки для подключения электроинструментов, которые снимут необходимость брать с собой генератор.

Однако анонсировать такой автомобиль и произвести его – это далеко не одно и то же. Ранее Tesla уже анонсировала три модели, коммерческое производство которых еще не началось: кроссовер Model Y, спортивный автомобиль Roadster и тягач с полуприцепом. Проблемы компании с расширением производства Model 3 тем более хорошо известны. Moody's подтвердило рейтинги Tesla и улучшило прогноз по ним

Тем не менее пикап от Tesla – это не та новость, которую Детройт может позволить себе игнорировать. Пикапы значительно важнее для базы прибыли детройтских автопроизводителей, чем седаны и другие категории, в которые хочет прийти Tesla.

Согласно Wards Intelligence, на долю грузовиков-пикапов пришлось 33% от продаж GM, Ford и Fiat Chrysler в США во 2-м квартале против 30% за этот же период годом ранее. Вероятно, они генерируют значительно более высокую долю прибыли этих компаний. Такие "полноразмерные" грузовики-пикапы, как F-150 от Ford, Silverado от GM и RAM от Fiat Chrysler почти не имеют конкурентов в лице немецких или японских брендов. Средняя цена продажи этих автомобилей, согласно Edmunds, составляет 47 255 долларов. Более того, никто из детройтских автопроизводителей не получил прибыли за пределами Северной Америки во 2-м квартале.

"Пикапы – единственная надежная ставка для всех трех компаний. Они пытаются заработать на них по максимуму и профинансировать из этой прибыли свои исследования и разработки", — указывает аналитик J.D. Power Тайсон Джомини.

И GM, и Ford планируют производить собственные электрические пикапы, которые будут напрямую конкурировать с любыми возможными предложениями от Tesla. Никто не называет сроков запуска, однако эти компании, как и Маск, нагнетают ажиотаж. В июне Ford опубликовал видео электрического F-150, буксирующего груз весом более миллиона фунтов на глазах у изначально скептически настроенных клиентов. Выжидательной стратегии, похоже, придерживается только Fiat Chrysler, которая по-прежнему осторожно подходит к электрификации рынка малоразмерных автомобилей в Европе.

Традиционные производители пикапов весьма заинтересованы затягивать электрификацию, насколько это возможно. Грузовики обладают большим весом и нуждаются в мощных аккумуляторах. Литий-ионные батареи достаточно мощны – отсюда и пиар-трюк Ford – но чем большая мощность используется для буксировки, тем меньше ее остается для движения самого автомобиля. Самое очевидное решение – снабдить электропикапы емкими батареями, но это сделает их слишком дорогими и тяжелыми.

Чем дольше выжидает Детройт, тем дешевле становятся батареи – и тем дольше он может хорошо зарабатывать на традиционных транспортных средствах. Однако традиционные игроки не могут позволить себе отставать от Tesla в ключевой для них продуктовой категории. Тед Каннис, глобальный директор по электрификации Ford, подчеркивает, что компания "стремится сохранить лидерство" своей франшизы F-150.

Однако угрозу представляет не только Tesla. Rivian и Bollinger Motors, два стартапа из Мичигана, также пытаются переиграть GM, Ford и Fiat Chrylser на их собственном поле.

В ноябре прошлого года Rivian представила прототип пикапа со стартовой ценой в 69 000 долларов, способного проходить как минимум 230 миль от одного заряда. С тех пор компания привлекла финансирование от Amazon и Ford и ожидает начать поставки в конце следующего года. Bollinger, разрабатывающая кроссовер и грузовик-пикап, надеется начать производство во второй половине 2020 года и нацеливается на пробег в 200 миль. Цену и другие детали компания собирается назвать в следующем месяце, когда представит свои прототипы.

Rivian позиционирует свой продукт как автомобиль для рынка досуга и развлечений – т. е. для потребителей, которые могут купить пикап скорее для поездок на выходные, чем для перевозки тяжелых грузов. Bollinger, похоже, также является специализированным производителем. Если Tesla будет придерживаться аналогичного подхода, Детройт сможет немного расслабиться, однако Маск, как известно, стремится не к нишевому производству.

Как бы это ни было технологически сложно, грузовой проект Tesla, вероятно, продолжит давить на "большую тройку" из Детройта, заставляя ее инвестировать миллиарды долларов в электрификацию своих пикапов. В ближайшие годы эта борьба будет становиться все более затратной для инвесторов.

— Автор Stephen Wilmot, stephen.wilmot@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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