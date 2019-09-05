МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле снизился на 3,2% в годовом выражении, снижение отмечалось девятый месяц подряд, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Организация отмечает, что грузовые авиаперевозки продолжают страдать от ухудшения ситуации в мировой торговле и усиливающегося торгового спора между США и Китаем. "Объем мировой торговли на 1,4% ниже, чем год назад, а объемы торговли между США и Китаем с начала года сократились на 14% по сравнению с тем же периодом 2018 года", — говорится в сообщении.

"Крайне важно, чтобы США и Китай быстро выработали пути решения своих разногласий", — считает гендиректор IATA Александр де Жуньяк (Alexandre de Juniac), слова которого приводятся в сообщении.

По данным IATA, наибольшее снижение показателя в июле зафиксировано в странах Ближнего Востока — на 5,5%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 4,9%, в Северной Америке — на 2,1%. В Европе показатель уменьшился на 2%. Рост индикатора был зафиксирован в странах Латинской Америки — на 3%, и Африки — на 10,9%.

Объем международных грузовых авиаперевозок в июле снизился на 3,8% в годовом выражении.

По данным Росавиации, объем грузовых авиаперевозок в России в июле увеличился на 8,9% в годовом выражении. В том числе объем международных грузовых авиаперевозок компаний РФ вырос на 10,4%, внутренних — на 6,7%.