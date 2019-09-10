С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — ПРАЙМ. Международный туристический поток во всем мире в первой половине 2019 года увеличился на 4%, показав замедление развития сектора, сообщает Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).

Согласно исследованию UNWTO, "с января по июнь 2019 года количество международных туристических прибытий выросло на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года". По всему миру зафиксирован 671 миллион международных туристических прибытий, что почти на 30 миллионов больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Рост числа прибытий возвращается к своей "исторической тенденции" и соответствует прогнозу организации о положительной динамике международных туристических прибытий в 2019 году (3-4%). В прошлые годы сектор показывал динамику в 6%", — отмечается на сайте UNWTO.

Активный рост турпотока продолжают демонстрировать страны Ближнего Востока (+8%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (+6%). В Европе отмечено увеличение числа прибытий на 4%, в то время как в Африке – на 3%, в Америке – на 2%.

UNWTO отмечает, что после двух лет сильного восстановления в России в первом квартале 2019 года зафиксировано снижение расходов на зарубежные поездки на 4%.

"Движущими факторами развития международного туризма были сильная экономика, доступные авиаперелеты, расширение воздушного сообщения и упрощение визового режима. Однако более слабые экономические показатели, продолжительная неопределенность в отношении Brexit, торговая и технологическая напряженность и растущие геополитические проблемы начали сказываться на деловой и потребительской уверенности, что нашло отражение в более осторожных прогнозах развития сектора", — считают эксперты UNWTO.

XXIII сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO) с 9 по 13 сентября 2019 года проходит в Санкт-Петербурге.