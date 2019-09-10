МОСКВА, 10 сен ПРАЙМ. В России рассматривают возможность с 2020 года перейти исключительно на кассетные подшипники вместо роликовых при выпуске новых грузовых вагонов, а с 2021 года — при капремонте, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"На заседании комиссии по вагонному хозяйству Совета СНГ 10 сентября будет рассматриваться вопрос о запрете с 2021 года использования при ремонте подшипников роликового типа, которыми сейчас оборудованы 90% вагонов в РФ. Их потребуется менять на подшипники кассетного типа, если на вагон устанавливаются новые колеса", — пишет газета.

В настоящий момент кассетные подшипники предусмотрены только для инновационных вагонов. Собеседник издания сообщил, что рассматривается возможность с 2020 года перейти исключительно на кассетные подшипники при выпуске новых грузовых вагонов, а с 2021 года — при капремонте.

"Процесс обновления буксовых узлов займет 10-12 лет и не грозит дефицитом деталей", — отметил источник. По данным другого источника газеты, производители кассетных подшипников выразили готовность увеличить выпуск до 1,2 миллиона подшипников к концу 2020 года, что соответствует потребностям отрасли. Многолетняя практика эксплуатации вагонов с кассетными подшипниками свидетельствует о том, что они в четыре раза надежнее, чем традиционные роликовые, поэтому их использование позволит снизить издержки и повысить надежность доставки грузов, сообщили изданию в РЖД.

Кассетные подшипники кратно дороже роликовых: цена комплекта роликовых подшипников на вагон (16 штук) составляет 56 тысяч рублей, а кассетных (восемь) — 208 тысяч рублей, подсчитал источник среди операторов газеты. Другой источник назвал стоимость в 49 тысяч и 188 тысяч рублей на вагон. При этом, по информации собеседника издания, в РФ всего три сервисных центра по их ремонту, тогда как для роликовых — более ста. Срок эксплуатации кассетных подшипников — 16 лет, а роликовых — три, так что в целом затраты на последние выше, отметил ещё один источник.

В России отсутствует полный цикл производства подшипников кассетного типа и их комплектующих, утверждает источник в операторской компании: основное производство сосредоточено в США, Великобритании, Швеции и Италии. Подшипники кассетного типа не предусмотрены конструкторской документацией для типовых вагонов, в отрасли опасаются простоя вагонов и дефицита комплектующих, говорит он. Другой источник оценил затраты на перевод парка в 100 миллиардов рублей.